Ook veiligheid van elektrische bakfiets onder de loep

Het onderzoek moet uitwijzen of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de elektrische bakfiets en soortgelijke voertuigen. Er gelden volgens CDA'er Maurits von Martels voor deze voertuigen geen specifieke veiligheidseisen en er is nauwelijks toezicht op.



Eind september kwamen er vier kinderen om bij een ongeval met een Stint op een spoorwegovergang in Oss. De Stint, waarvan er in Nederland zo'n 3500 gebruikt werden, moest van de weg toen na onderzoek bleek dat de elektrische bolderkar niet veilig was.



Veelgebruikt alternatief

Dat zorgde voor problemen bij kinderopvangcentra in het hele land, die afhankelijk waren van het voertuig voor het vervoer van de kinderen. De elektrische bakfiets is een veelgebruikt alternatief voor de Stint.



Inmiddels is de de Stint aangepast en mag deze van de Tweede kamer de weg weer op. Niet alle kinderdagverblijven zijn daar echter enthousiast over, onder andere omdat ouders de Stint nog steeds niet vertrouwen.



Lees verder: Gitzwarte dag voor bedenker Stint: 'Ik kan alleen maar huilen'