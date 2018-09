Ook veel mannen lijden aan borstkanker

Hij zou een groot feest geven, er was van alles bedacht en zijn vrouw had de muziek al geregeld. Frans Bon (nu 55), ondernemer in de zorg, zou in december 2012 50 jaar worden.



Uiteindelijk bleek er weinig reden voor een feestje: een paar dagen voordat hij zijn verjaardag zou vieren, werd bij Bon borstkanker geconstateerd.



Onder zijn rechtertepel zat een tumor. Of dat nog niet genoeg was, hoorde Bons zus op dezelfde dag dat zij óók borstkanker had.