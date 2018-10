Ook in Nederland heet Nuon voortaan Vattenfall

We are here to stay Magnus Hall

Vattenfall kiest voor één merk omdat de energiemarkt steeds meer wordt beheerst door wereldspelers, ook al vanwege de enorme investeringen die nodig zijn voor de overgang op duurzame energie.



De al onder de naam Vattenfall gewonnen aanbesteding voor het eerste windpark op zee dat geheel zonder overheidssubsidie wordt gebouwd, ziet Vattenfall als het beste voorbeeld. Een ander voorbeeld is het netwerk van laadstations voor elektrische auto's dat Vattenfall opzet in heel Noord-West Europa.



Minder waard

Maar de Zweden zien de 'rebranding' ook als een manier om te laten zien dat ze in Nederland actief willen blijven. De koop van Nuon in 2009 voor zo'n 10 miljard euro bleek een kat in de zak.



De elektriciteitscentrales zijn vandaag de dag een stuk minder waard dan toen en Vattenfall heeft het Nederlandse deel van het bedrijf al verschillende keren moeten afwaarderen, met miljarden tegelijk.



Maar dat doet niets af aan de toekomst die Vattenfall voor zichzelf ziet op de Nederlandse markt. Hall: "We are here to stay."