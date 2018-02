Ook huis- en tandartsen klagen tabaksindustrie aan

Dat hebben het KNMT, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, dinsdag bekendgemaakt.



"Roken is de belangrijkste enkelvoudige verklaring van gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfte in Nederland. Als huisartsen willen we bijdragen aan een gezonde samenleving en daarom steunen we deze aangifte," aldus Rob Dijkstra, voorzitter van het NHG.



De tandartsen doen aangifte omdat tabak 'verreweg de belangrijkste oorzaak is van mondkanker. Meer dan 75 procent van de gevallen van mond- en keelkanker is direct toe te schrijven aan roken.'



Gemeente

Strafrechtadvocate Ficq deed in 2016 namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen de tabaksindustrie. Onlangs sloten onder meer kinderartsen, verslavingszorg en ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek zich aan bij de aangifte. Het aantal aangiften tegen de tabaksindustrie staat nu op 21.



Ook ziekenhuizen OLVG en MC Slotervaart overwegen aangifte, net als de gemeente Amsterdam. De gemeente kijkt op dit moment of het juridisch haalbaar is om zich aan te sluiten.