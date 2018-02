Ook de verslavingszorg doet aangifte om sigaret

Met de aangifte van het netwerk Verslavingskunde Nederland probeert ook de verslavingszorg justitie zover te krijgen een strafzaak te beginnen tegen de vier grote tabaksproducenten van Nederland.



"Het is zó moeilijk iemand in de spreekkamer van zijn rookverslaving af te krijgen," zegt verslavingsarts en woordvoerder Robert van de Graaf.



"We zijn er klaar mee. Het criminele product sigaret en alle 'dealers' moeten worden aangepakt. Dit product is zó schadelijk. Onvoorstelbaar dat het gewoon bij de supermarkt ligt."



Netwerk

Onder het verslavingszorgnetwerk vallen vrijwel alle verslavingsartsen in Nederland plus tal van instellingen, van de Jellinekkliniek tot en met het Leger des Heils. Ook verslavingspatiëntenorganisaties horen erbij.



Binnen de verslavingszorg werd al een jaar lang nagedacht over aangifte. Praktische redenen vertraagden dat proces.



"En de aangifte van Antoni van Leeuwenhoek hielp ook," zegt Van de Graaf. "We willen nu doorpakken. Er moet nu een heel netwerk in Nederland ontstaan dat aangifte doet."



Aangifte

Het Openbaar Ministerie kreeg al in september 2016 de eerste aangifte binnen, toen van longkankerpatiënt Anne Marie van Veen en COPD-patiënt Lia Breed.



Het ging toen al om dezelfde aangifte als nu: zware mishandeling die de dood tot gevolg heeft. Jaarlijks sterven 20.000 mensen aan de gevolgen van tabak.



Centraal in de zaak staat de sjoemelsigaret: sigaretten met gaatjes die ervoor zorgen dat meetapparatuur minder schadelijke stoffen meet dan een roker binnenkrijgt omdat rokers met hun vingers en mond de 'luchtgaatjes' deels dichtknijpen.



Via deze truc kan de tabaksindustrie een maximum aan nicotine in de peuk kwijt. Volgens de aangevers gebeurt dit bewust om de roker zo verslaafd mogelijk te maken en dus schade toe te brengen.