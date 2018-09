Online super Picnic neemt retouren van webwinkels mee

Er heeft al een succesvolle proef plaatsgevonden in Amersfoort. Picnic start in samenwerking met Sandd een uitgebreidere service in Utrecht, waarna andere steden snel volgen.



De in 2015 opgezette websuper is inmiddels actief op 59 locaties en groeit nog steeds. Onlangs werd bekend dat Picnic ook in Amsterdam-West gaat bezorgen.



Topman Rob Brakenhoff van Sandd is blij met de samenwerking. "Op deze slimme manier bundelen we onze krachten én zijn we duurzaam bezig: Picnic haalt de pakketjes met elektrische bezorgwagentjes op bij hun klanten en wij zorgen ervoor dat deze netjes bezorgd worden bij de winkel waar ze vandaan komen."



Van de samenwerking zijn verder geen financiële details naar buiten gebracht.



