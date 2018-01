Online diensten banken weer storingsvrij

Zowel ING als ABN Amro werden dit weekeinde geplaagd door DDoS-aanvallen. ABN Amro werd drie keer getroffen, de 'laatste' aanval was zondagavond rond 23.00 uur voorbij. Ook ING werd zondagavond getroffen.



Door zo'n aanval kunnen klanten moeilijk of niet gebruik maken van diensten als internetbankieren, mobiel bankieren en iDeal.



Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Wie er achter de aanvallen zit is niet bekend.



Stabiliteit

Beide banken boden zondag excuses aan voor het ongemak. Omdat geen sprake was van hacken, verzekerden de banken dat kwaadwillenden de klantgegevens in de banksystemen niet hebben kunnen binnendringen.



Detailhandel Nederland liet zondag weten naar aanleiding van dit soort storingen zich steeds meer zorgen te maken om de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer.



Ook president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) sprak zich er over uit. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat cyberaanvallen voor banken tegenwoordig aan de orde van de dag zijn.



DNB is met banken in gesprek om te regelen dat die hun systemen na zo'n aanval snel weer in de lucht hebben.