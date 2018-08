Ongezond gedrag heeft diepere oorzaken dan armoede

Generalisaties belemmeren oplossingen

"Alle generalisaties zijn gevaarlijk, inclusief deze," waarschuwde de Franse schrijver Alexandre Dumas ruim een eeuw geleden al. De grote verschillen in overgewicht tussen verschillende groepen in de samenleving zijn al vaker belicht.



In sommige stadswijken is bijna een op de drie kinderen te zwaar, in andere maar een op de twintig. Onderzoekers wijzen dan vaak op de verschillen in gemiddeld opleidingsniveau of inkomen in wijken, of naar de verschillen in afkomst of cultuur tussen de bewoners.