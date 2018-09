Onderzoeker: de stint is onveilig, gebruik hem niet

Ik maak me er zorgen over dat zo'n bak kan los trillen Coppes

In algemene zin vindt Coppes het wonderlijk dat jonge mensen die zijn opgeleid tot pedagogisch medewerker, toegestaan wordt om rond te rijden met tot wel tien kinderen.



Hij wijst erop dat zelfs in magazijnen waarin mensen in vergelijkbare voertuigen rondrijden zónder kinderen, daarvoor een certificaat nodig is.



Kunststof badkuipje

Ook over de veiligheid van het bakje waarin de kinderen zitten, is hij niet te spreken. "Het is gewoon een kunststof badkuipje, uitgerust zonder kooi of rolbeugel, dat bovendien vastzit met twee centrale bouten. Ik maak me er zorgen over dat zo'n bak kan los trillen." In de onderzochte stint kon hij deze bouten met de hand losdraaien.



Bij zijn onderzoek naar elektromagnetische straling die bij spoorovergangen vrijkomt als een trein passeert, mat hij waarden die volgens hem problemen kunnen veroorzaken. Volgens Coppes zijn auto's ter bescherming uitgerust met stalen platen, maar de stint niet.



Coppes onderzocht eerder slimme gasmeters en constateerde dat deze met te kort schroefdraad vastzaten, waardoor ze gas konden lekken. Beheerders besloten daarop zo'n 40.000 gasmeters te vervangen.



Lees ook: Gitzwarte dag voor bedenker Stint: 'Ik kan alleen maar huilen"