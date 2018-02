Onderzoek seksuele intimidatie Tweede Kamer

De strijd tegen seksuele intimidatie is een van de prioriteiten van het Kamerbestuur onder leiding van voorzitter Khadija Arib.



Dat wil ook de vertrouwenspersoon waar leden en personeel van de Kamer terecht kunnen, voor hen toegankelijker maken.



De Kamer debatteert donderdagavond over de bestrijding van seksuele intimidatie, die sinds de opkomst van de #metoo-beweging weer volop in de belangstelling staat. Onder andere D66 wil dat het kabinet onderzoekt of op de ministeries van misstanden sprake is.



