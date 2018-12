Onderzoek: racisme minder, maar incidenten ernstiger

Volgens de onderzoekers krijgt extreemrechts gedachtegoed ook meer ruimte in de politiek. Ze stellen bijvoorbeeld dat de PVV en Forum voor Democratie (FvD) zich bedienen van een theorie over ''omvolking,'' het idee dat de overheid bewust zou aansturen op ''vernietiging van de autochtone blanke Europese bevolking.'' De Anne Frank Stichting noemt dat een extreemrechtse samenzweringstheorie.



Anitsemitische incidenten

Over bijna de hele linie daalde het aantal registraties van racisme en antisemitisme, behalve bij het aantal ''intentioneel antisemitische incidenten.'' Dat waren er 46 tegen 35 een jaar eerder. Het gaat daarbij om incidenten waarbij het ''aannemelijk is dat antisemitisme het motief is van de verdachte.'' In Amsterdam is dit aantal gelijk gebleven.



De meeste incidenten van intentioneel antisemitisme komen voor in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Midden-Nederland. Het grootste deel van de antisemitische scheldincidenten is gericht tegen personen met een publieke taak.