Onderzoek: oraal bevredigen man helpt tegen miskraam

Fellatio - het oraal bevredigen van een man, pijpen dus - lijkt de kans op een miskraam te verkleinen. Dat is de conclusie van een Nederlands onderzoek dat is gepubliceerd in het vakblad Journal of Reproductive Immunology.



Op de sociale media worden bij bosjes grappen gemaakt over dit 'belangrijkste onderzoek ooit'. Toch gaat het om een serieus onderzoek dat aantoont dat het doorslikken van sperma voor zwangere vrouwen 'een soort inenting is tegen afstoting van de vrucht'.



Zwangerschapsvergiftiging

"Bekend is dat er antigenen in zaadvloeistof zitten. En het slijmvlies in de mond en de maag neemt antigenen sneller op dan het slijmvlies van de vagina, en remt het immuunsysteem efficiënter af. Het spijsverteringskanaal moet immers ook wijs worden uit allerlei antigenen uit voedsel," zegt Tess Meuleman van het Haga Ziekenhuis in Den Haag in de Volkskrant. Meuleman is eerste auteur van het onderzoek.