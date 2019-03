Onderzoek: omstanders grijpen wél in bij geweld op straat

Met collega-onderzoekers uit Denemarken en Engeland analyseerde Lindegaard beelden van vechtpartijen in Amsterdam, Kaapstad en Lancaster. "Het bijzondere is dat we in de psychologie al jaren denken dat het zogenoemde 'bystander effect', waarbij mensen enkel toekijken als er iets gebeurt en denken dat een ander het wel oplost, accuraat is. Ons onderzoek bewijst dat een ruime meerderheid juist wel in actie komt. Mensen vinden het vervelend als er iets naars gebeurt in 'hun openbare ruimte'. Dat pikken ze niet."