Onderzoek naar ingestorte parkeergarage in Wormerveer

Bij een parkeergarage boven een supermarkt aan Plein 13 in Wormerveer is dinsdag een deel van de vloer van de tweede verdieping ingestort op de eerste verdieping. Lang was onduidelijk of er zich nog mensen in de garage bevonden.



Eerst moest onderzocht worden of de constructie veilig genoeg was om de hulpdiensten naar binnen te laten. De politie heeft het ingestorte deel uiteindelijk met speurhonden doorzocht en geen personen aangetroffen.



"Iedereen is enorm geschrokken," schrijft burgemeester Hamming. "Wonder boven wonder zijn er geen slachtoffers gevallen, maar dit mag natuurlijk niet gebeuren. Het onderzoek, waarbij uiteraard ook de eigenaar van de garage wordt betrokken, moet uitwijzen wat de oorzaak was en welke maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen."



Uit de eerste waarnemingen komt naar voren dat de instorting het gevolg is van het bezwijken van een stalen ligger onder de betonvloer.



Auto's in de parkeergarage

Momenteel wordt de constructie van de parkeergarage weer veilig gemaakt zodat de garage op termijn weer open kan. Auto's die nog binnen staan kunnen er in ieder geval dinsdag nog niet uit.



Volgens de veiligheidsregio blijven garage en supermarkt de rest van de dag gesloten. Eigenaren van auto's in de parkeergarage kunnen woensdagochtend contact opnemen met de gemeente Zaanstad.