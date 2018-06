Onderzoek: kind bijziend door getuur naar scherm

Hoewel het Erasmus MC graag nog een kleine slag om de arm wil houden, laten de voorlopige cijfers uit een langlopend onderzoek onder duizenden Rotterdamse kinderen zien dat de bijziendheid (slecht in de verte kunnen kijken) onder kinderen in Nederland hand over hand toeneemt.



De groep is vanaf het zesde levensjaar gevolgd. Toen was 2,5 procent bijziend, op 9-jarige leeftijd 12,5 procent en nu bijna een kwart.



Zorgelijk is het zeker, zegt hoogleraar oogheelkunde Caroline Klaver, maar erg verrast door de cijfers is ze ook weer niet. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat de helft van de 20-jarigen in Europa bijziend is, de leeftijd waarop het oog is uitontwikkeld. Veertig jaar geleden was dat nog een kwart.



Maatschappelijk probleem

Alarmerender zijn de cijfers over ernstige bijziendheid: een sterkte van -6 of meer. Van die groep ontwikkelt een op de drie een zeer ernstig oogprobleem, aldus Klaver. Dat kan leiden dat functionele blindheid. Vroeger had 5 procent van de Nederlanders een sterkte van -6 of meer (hoog bijziend). De verwachting is dat dit toeneemt tot 15 à 20 procent.



Klaver: "Azië is wat dat betreft ons voorland. Daar is 95 procent van de jongeren al bijziend en 15 procent hoog bijziend. Dan kun je wel spreken over een groot maatschappelijk probleem. Daar kunnen we wat van leren: laten we die Aziaten niet in alles volgen."



Als grote boosdoener wordt vaak verwezen naar het toenemende gebruik van beeldschermen onder kinderen. Goed onderzocht is dat nooit, maar duidelijk is volgens Klaver wel dat veel en lang dichtbij kijken bijziendheid in de hand werkt. Of dat nou om een beeldscherm of om een boek gaat, maakt niet uit.



Wel wetenschappelijk bewezen is de invloed van licht: een gebrek daaraan is een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van bijziendheid, bleek vorige maand uit genetisch onderzoek van het Erasmus MC. Bijziende kinderen uit het Rotterdamse onderzoek bleken ook minder vaak buiten te spelen dan de kinderen zonder oogproblemen.



Buiten spelen

Klaver: "Buitenlicht is goed voor het oog. Waar het om gaat is de levensstijl van kinderen. Als die niet verandert, zal in de toekomst een meerderheid van de bevolking bijziend zijn." Volgens het Erasmus MC zouden kinderen na 20 minuten achter een scherm of boek een tijdje in de verte moeten kijken en minstens 2 uur per dag buiten moeten spelen.