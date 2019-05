Onderzoek: 40 procent Airbnb'ers verhuurt langer dan zestig dagen

Op het eerste oog lijkt de strenge aanpak van de gemeente effect te hebben. Vooral vanwege een vorig najaar ingevoerde registratieplicht - en boetes van 6000 euro - lijken vooral particuliere verhuurders af te haken.



Het aantal verhuurders daalde 7 procent naar net geen 20.000, de hoeveelheid adressen ruim 8 procent naar ruim 25.000. Het aantal overnachtingen via Airbnb nam ten opzichte van 2017 ruim 100.000 af.



Maar van een echte daling is geen sprake. De kleinere concurrent Homeaway groeide met ruim 50.000 overnachtingen. En Airbnb-aanbieders verkassen massaal naar de regio, waar het aantal nachten eveneens ruim 50.000 steeg. Waarschijnlijk is ook in Amsterdam sprake van een flinke stijging. "We hebben geen cijfers van Booking en Wimdu. Die schermen alles af."



311 miljoen euro

De ruim 25.000 aanbieders verdienen gemiddeld 15.700 euro per jaar - veel meer dan het gemiddelde van 4300 euro dat Airbnb claimt. Dat betekent dat in heel Amsterdam jaarlijks 311 miljoen euro wordt omgezet met Airbnbverhuur.



Of verhuurders belasting betalen over die inkomsten, is twijfelachtig. De Amerikanen weigeren nog altijd vanwege privacyredenen om de gemeente - of de Belastingdienst - inzage te geven in de adressen van verhuurde panden en hun eigenaren.



Het bedrijf sprak in 2017 wel af dat het toeristenbelasting zal afdragen over die verhuur. Op basis van die omzet zou Airbnb vorig jaar 18,7 miljoen euro aan de stad moeten betalen. Die afspraak verliep begin dit jaar. Gesprekken over verlenging zijn door de gemeente afgeblazen. Airbnb laat doorschemeren zich aan de afspraak over afdracht te houden.



Volledig fout

Airbnb spreekt de cijfers tegen. "Dit rapport is fout en gebruikt gebrekkige onderzoeksmethodes," zegt een woordvoerder van Airbnb. "Het aantal Amsterdammers dat verhuurt via Airbnb is in 2018 gestégen van 19.000 naar 21.000."



Volgens Airbnb stond in heel Nederland vorig jaar 3,2 procent van de aanbiedingen langer dan 60 dagen online. "Aanbiedingen die in . Amsterdam zonder toestemming langer werden aangeboden, zijn vorig jaar door ons verwijderd."



Of Airbnb dat ook zal doen nu de grens naar 30 dagen is verlaagd, is onduidelijk. "De nieuwe maatregel zal geen of nauwelijks invloed hebben op overnachtingen, maar het is waarschijnlijk dat deze nieuwe grens Amsterdamse verhuurders en lokale ondernemers buiten het stadscentrum zal benadelen."



Airdna en Colliers hebben volgens het bedrijf 'financieel belang' bij hun 'misleidende foutieve conclusies'. "Op deze manier cijfers verzamelen is heel onbetrouwbaar. Wij delen elk jaar cijfers met de gemeente Amsterdam die ook gevalideerd zijn. En men moet ook in de gaten houden wat voor organisatie Colliers is; ze hebben grote belangen in de hotelindustrie."



Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens laat desgevraagd weten geen commentaar te willen geven op de cijfers. De gemeente komt volgende week met eigen gegevens, op basis van summiere gegevens die Airbnb bereid is over te dragen.