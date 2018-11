Ombudsvrouw: 10 procent kinderen is negatief over het leven

Tussen hen en de meerderheid van kinderen die wel positief zijn over hun leven, is er een flinke kloof, zo concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op basis van onderzoek en gesprekken.



Kalverboer presenteert haar bevindingen op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Zij analyseerde bijna duizend door kinderen ingevulde vragenlijsten en gesprekken met ruim tachtig kinderen, van jonge topsporters tot jongeren die op straat leven.



Problemen thuis

Met de meeste kinderen gaat het goed, zij beoordelen hun leven met het rapportcijfer 7,7. Kinderen die aangeven dat er thuis problemen zijn, beoordelen hun leven bijna twee punten lager dan kinderen die thuis geen problemen hebben (6,3 tegenover een 8). Dit geldt ook voor kinderen die met jeugdhulp te maken krijgen (6,4) en kinderen bij wie thuis weinig geld is (6,9).



Kalverboer maakt zich zorgen om deze grote verschillen: "We doen in Nederland veel goed, maar er zijn kinderen die we hopeloos in de kou laten staan. Die steeds weer tussen wal en schip belanden. We doen het dus niet goed genoeg."



