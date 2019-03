Ombudsman: let meer op 'zelfredzame' adreslozen

'Zelfredzame' adreslozen zijn mensen die bijvoorbeeld dak- of thuisloos zijn geraakt door ontslag, te weinig zzp-inkomsten, een echtscheiding of ernstige schuldenGemeenten hebben weinig oog voor deze mensen, omdat zij geen psychiatrische of verslavingsproblemen hebben. Daardoor krijgen zij vaak geen toegang tot voorzieningen zoals daklozenopvang.



In een oproep aan gemeenten en Rijksoverheid constateert de ombudsman dat het vinden van woonruimte in veel steden eigenlijk onbegonnen werk is. Hij vindt het daarom essentieel dat de overheid bereid is op een creatieve manier te kijken naar wat deze mensen snel op weg kan helpen. Zodat zij, ondanks het gebrek aan woonruimte, in ieder geval kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij en zelf hun problemen kunnen oplossen.



Voorwaarde

Ombudsman Reinier van Zutphen maakt zich zorgen: "Het is onacceptabel dat zij eerst verder moeten afglijden voordat zij voor ondersteuning door de overheid in aanmerking komen. Dat is niet alleen onnodig voor deze mensen, die tijdelijk in heel zwaar weer verkeren, maar ook verspilling van tijd en geld door de overheid, die dan uiteindelijk alsnog in actie zal moeten komen. Met alle kosten van dien."



De ombudsman wil dat gemeenten ervoor zorgen dat deze mensen staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), een voorwaarde om bijvoorbeeld een uitkering of een woning te kunnen krijgen. Ook moeten gemeenten adequate ondersteuning bieden om verder afglijden te voorkomen. Verder vraag hij aandacht voor de krapte op de woningmarkt en het zoeken naar passende oplossingen.