OM wil verdachte postpakketjes kunnen openen

Dat zegt officier van justitie Barbara van Unnik maandagavond in Nieuwsuur.



Het gaat om pakketten waar mogelijk drugs of andere illegale goederen in zitten. Het briefgeheim maakt het openen en de opsporing van de daders lastig en tijdrovend.



Sinds twee jaar richt een speciaal politieteam zich op de opsporing van drugscriminelen die hun waar versturen per post. Maar de opsporing duurt lang en is erg omslachtig.



Om een pakketje te openen is namelijk eerst toestemming nodig van de rechter-commissaris. Daarna mag het pakje alleen onder het toeziend oog van een officier van justitie worden opengemaakt. De controles zijn wekelijks en steeksproefgewijs, maar mogen alleen plaatsvinde na signalen dat er iets met het pakketje aan de hand is.



200.000 xtc-tabletten

De controles hebben tot nu toe meer dan 200.000 xtc-tabletten, enkele tientallen kilo's mdma en amfetamine en enkele kilo's cocaïne en heroïne opgeleverd.



Alleen pakketten verstuurd met PostNL vallen onder het briefgeheim, omdat PostNL van oudsher een postbedrijf is daardoor onder de Postwet valt. Andere aanbieders vervoeren alleen pakketjes en geen brieven, en vallen daarom niet onder het briefgeheim.