OM wil harde aanpak wangedrag jaarwisseling

Verdachten lopen het risico dat de strafeis 75 procent hoger uitpakt, omdat Oud en Nieuw een evenement is. Bij agressie of geweld tegen politie, brandweer of ambulancepersoneel kan dit oplopen tot 200 procent. Zij zorgen voor de veiligheid en moeten normaal hun werk kunnen doen, aldus het OM.



Mensen die worden gepakt met zwaar illegaal vuurwerk, zoals mortieren of cobra's, kunnen volgens het OM ook op forse straffen rekenen. Op de handel in of bezit van vuurwerkbommen staat een maximale celstraf van zes jaar.



Jaarwisselingszaken kunnen door de officier van justitie worden afgedaan met een boete of een taakstraf, maar het OM kan ook besluiten zaken voor de rechter te brengen. Mensen die hulpverleners belagen, belanden in principe voor de rechter.