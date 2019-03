OM houdt 'ernstig rekening' met terroristisch motief

Een vuurwapen is eenvoudig te krijgen

Vuurwapens waardoor moordpartijen zoals in Utrecht kunnen plaatsvinden, zijn ook in Amsterdam steeds eenvoudiger verkrijgbaar. Burgemeester Halsema maakt zich grote zorgen.



Het aantal illegale vuurwapens dat in Nederland in beslag wordt genomen, schommelt al heel lang rond de 7500 tot 9000 per jaar. Daaronder zijn enkele honderden automatische wapens. Dat is al een schrikbarende berg, maar het aantal wapens dat in het criminele milieu in omloop is, betreft een veelvoud.