OM eist levenslang tegen 'tattookillers'

De tattookillers vormen volgens ingewijden een moordeskader dat in opdracht liquidaties uitvoert. Slachtoffer Onno Kuut was lid van de groep die zijn naam dankt aan de grote Chinese tekens die op de ruggen van de leden zijn getatoeëerd en 'wees daadkrachtig' betekenen. Kuut zou zijn vermoord omdat hij bij een liquidatie onbedoeld een tweede slachtoffer - uit het criminele circuit - zou hebben gemaakt en daarmee zijn bondgenoten in gevaar bracht.



De Enschedeër werd gemarteld voordat hij werd omgebracht. Wandelaars troffen in maart 2009 zijn lichaam, met doorgesneden keel, aan in de duinen van Hoek van Holland. Uit onderzoek is gebleken dat een week eerder meerdere malen door twee van de verdachten met gehuurde auto's naar de strandboulevard in Hoek van Holland was gereden, tot vlakbij de plek waar Kuut was begraven.



De verdachten, Brian (31) en Cor P. (35) uit Schiedam, Henk S. (44) uit Leeuwarden en Evert S. (38) uit Leerdam hebben zich tot op heden steeds beroepen op hun zwijgrecht. Alleen Henk S. heeft iets gezegd. "Ik heb er niks mee te maken. Ik ben zelf nooit in Hoek van Holland geweest," verklaarde hij maandag in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam.



De zaak gaat op 9 april verder.