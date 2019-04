Ollongren niet vervolgd om 'Baudet-uitspraken'

De beklagkamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft dat besloten. Het hof had dat al eerder besloten maar de FvD-leider had daartegen beroep aangetekend, maar het hof wees dat donderdag alsnog af.



Baudet wilde dat de minister zou worden vervolgd wegens smaad of laster. Hij doelde op uitspraken waarin Ollongren hem had beschuldigd van het betrekken van ras in het politieke debat.



Er is tegen deze beslissing geen hoger beroep mogelijk.



