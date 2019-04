O, o wat schamen we ons voor al die bezorgers in de stad

O, o wat schamen we ons voor al die bezorg­wagentjes, fietsen en scooters in de stad, druk met onze bestellingen. Voor die volle straten en milieuvervuiling.



En wat grommen we als we alweer een pakje moeten aannemen voor de buurman, of een half uur toeterend achter een bezorger staan die een pakketestafette in de straat doet.



Maar waarom hebben we met z'n allen vorig jaar dan toch 242 miljoen online bestelde producten thuis laten bezorgen?