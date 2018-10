Nu wél duidelijk hoe lang medicijn open mag zijn

Negen op de tien medicijnen die zonder recept te koop zijn, meldt op de verpakking inmiddels de houdbaarheid ná opening. Een paar jaar geleden werden fabrikanten op de vingers getikt nadat bleek dat deze informatie vaak ontbreekt.



De Consumentenbond constateerde in 2015 dat op dertig van vijftig onderzochte hoestdranken, antischimmelcrèmes en neussprays niet te vinden was hoe lang deze na opening nog gebruikt konden worden. Als consumenten de medicatie (te) lang bewaren, kan de werking afnemen en kunnen er bacteriën, schimmels en giftige stoffen ontstaan.



Nieuwe verplichting

Naar aanleiding van dit onderzoek gaf het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen de fabrikanten tot 2017 om de verpakking aan te passen. Inmiddels voldoet 92 procent van de genees- en kruidenmiddelen bij de drogist aan de nieuwe verplichting of is een intentie afgegeven. Voor homeopathische geneesmiddelen is dat zelfs 96 procent.



In drogisterijen, apotheken en supermarkten kunnen nog oudere verpakkingen in omloop zijn, waarop nog niet wordt vermeld wat de houdbaarheid na opening is. Deze worden vervangen zodra ze uitverkocht zijn.



De Consumentenbond verwacht van achterblijvende fabrikanten dat zij ook de ontbrekende informatie zullen gaan melden.