NS voert keuze achteraf betalen landelijk in

Aan het einde van de maand komt een factuur, zoals dat voor zakelijke reizigers met een business card al langer mogelijk is.



Saldo vinden veel reizigers maar gedoe, aldus NS. De onzekerheid of er wel voldoende saldo op de ov-chipkaart staat en het opladen ervaren ze als tijdrovend. De kosten van de gereisde kilometers per trein, bus, tram, metro en OV-fiets worden via het nieuwe systeem elke maand van de rekening afgeschreven.



Borg

Wie geen abonnement heeft, betaalt eenmalig 10 euro en reizigers mét abonnement in de meeste gevallen 12 euro (1 euro per maand bovenop het abonnement).



"Elke vorm van vervoer kan eenvoudig worden gebruikt en betaald,'' aldus Tjalling Smit, lid van de raad van bestuur van NS. "Het is flexibel aan te passen aan je reisgedrag. Of je nou elke dag in de trein zit, of maar een enkele keer.'' De eerder verplichte borg is afgeschaft.