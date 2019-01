NS lanceert eerste Whatsapp-thriller

Het gaat om de nieuwe thriller Ontspoord, geschreven door Melle Runderkamp, onder meer bekend van de televisieserie Het Schnitzelparadijs.



In totaal kunnen duizend mensen, die zich hiervoor moeten aanmelden, het verhaal ontvangen. Reizigers kunnen zich aanmelden door een appje met ONTSPOORD AAN te sturen naar 06-57544657.



De eerste berichten verschijnen maandag. In totaal worden ongeveer 210 tekst-, foto- en videoberichten gedeeld. Vrijdagmiddag is de ontknoping.



Het verhaal

Het verhaal draait om Sarah, die na een werkborrel per ongeluk iets ziet wat ze niet had mogen zien en verdwijnt. De vraag is of het haar lukt haar onschuld te bewijzen voor ze wordt gevonden.



De Whatsapp-thriller is ontwikkeld met treinreizigers in het achterhoofd die in de trein vooral hun Whatsapp bekijken, maar iedereen kan zich aanmelden, aldus een woordvoerder van de NS.