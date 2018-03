NS: half miljard naar opknappen dubbeldekkers

Aan het precieze interieurontwerp wordt nog gewerkt. Volgens NS zijn de dubbeldekkers straks weer als nieuw. Ze krijgen in ieder geval "comfortabele stoelen, moderne verlichting en oplaadvoorzieningen in 2e en 1e klas".



3 miljard

Met deze aankondiging komt het totale bedrag dat NS momenteel in het vernieuwen en uitbreiden van de treinvloot investeert op 3 miljard euro.



De spoorvervoerder is bijvoorbeeld nog bezig met het vernieuwingsprogramma van 81 dubbeldekkers van een iets ouder type en de komst van de nieuwe generatie sprinters en intercity's.



Daarnaast worden de onderhoudsbedrijven aangepast, zodat ze geschikt zijn om de nieuwe treinen te onderhouden.



Najaar

De eerste exemplaren van de 118 bestelde nieuwe sprinters worden op zijn vroegst aanstaand najaar in de dienstregeling opgenomen.



Van de 79 nieuwe intercity's is alleen nog maar een zogeheten 'mock-up' of demonstratiemodel getoond. Die treinen van de Franse fabrikant Alstom worden pas vanaf 2021 op het spoor verwacht.



In totaal heeft NS momenteel ruim 500 treinen, die weer uit meerdere rijtuigen bestaan.



Het bedrijf presenteert later op donderdag ook nog zijn jaarcijfers over 2017. Dat gebeurt in verband met de investeringsaankondiging in de treinmoderniseringswerkplaats van NS in Haarlem.