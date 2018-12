NS en Prorail willen vuurwerkvrije zone bij spoor

Vuurwerk en spoor gaan niet samen, stelt Marjan Rintel, directeur operatie NS. "Een vuurpijl tegen een trein of zwaar vuurwerk op het spoor kan schade veroorzaken waardoor treinen niet kunnen rijden."



Sinds begin december zijn vijf meldingen van overlast genoteerd, veroorzaakt door vuurwerk dat dicht bij het spoor werd afgestoken.



Het gaat bijvoorbeeld om vuurwerk dat wordt afgestoken in een tunneltje bij het station, rook op het perron en vuurwerk dat tegen een trein wordt gegooid.



Ziekenhuizen

Maar het aantal klachten zal nog wel stijgen, vermoeden ze bij NS en Prorail. In 2015 werden nog vijftien meldingen geteld, in 2016 waren het er 25 en vorig jaar stond de teller eind december op vijftig.



"Het gooien van vuurwerk naar treinen lijkt misschien een kwajongensstreek, maar dat is het niet. Het is gevaarlijk en leidt tot overlast en onnodige vertragingen," vindt John Voppen, directeur operaties bij spoorbeheerder Prorail.



Gemeenten stellen nu al vuurwerkvrije zones in rondom bijvoorbeeld ziekenhuizen en kinderboerderijen.