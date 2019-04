Nog niet veel bijen geteld

Op twee in de voorlopige tussenstand staat de rosse metselbij, gevolgd door de gehoornde metselbij. Ook vorig jaar eindigde de honingbij bovenaan.



Iedereen die wil meedoen, moet een half uurtje alles wat er zoemt in hun tuin vastleggen, eventueel met behulp van een bijengidsje. Die gids is te vinden op de website van Nederland Zoemt.



Bedreigd

De telling is een initiatief van Nederland Zoemt, een project van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN en Naturalis. De organisatoren maken zich zorgen over de wilde bij en willen graag weten waar de beestjes zich ophouden.



De helft van de bijna 360 soorten is bedreigd. En dat terwijl 80 procent van onze eetbare gewassen afhankelijk is van bestuiving door bijen en andere insecten, aldus Nederland Zoemt. Er zouden al 34 soorten zijn verdwenen uit ons land.