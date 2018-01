Nipt verlies voor beurs Amsterdam

De andere Europese graadmeters eindigden overwegend wel wat hoger. De hoofdindex op Beursplein 5 zakte een fractie tot 570,60 punten. De MidKap sloot ook nipt lager, op 860,24 punten. De beurs in Parijs leverde verder 0,1 procent in. In Londen en Frankfurt gingen de graadmeters juist tot 0,7 procent omhoog.



ING was vanwege de adviesverlagingen een van de grootste dalers in de AEX, met een min van 1,8 procent. ABN AMRO leverde 1,1 procent in. Ook de verzekeraars NN Group en Aegon verloren elk rond de 1 procent. In de MidKap stond ASR bij de verliezers met een min van 1,5 procent. Verder was AEX-fonds ArcelorMittal niet erg in trek. Het staalconcern ging 2,3 procent omlaag.



Easyjet

Altice kreeg van analisten juist een adviesverhoging en was koploper bij de hoofdfondsen, met een winst van 4,4 procent. Het door schulden geplaagde Franse kabel- en telecombedrijf overweegt tevens ongeveer 3000 Portugese telecommasten te verkopen. De waarde van de telefoonpalen wordt geschat op 600 miljoen euro. Bij de middelgrote bedrijven stond Fugro bovenaan. De bodemonderzoeker noteerde een plus van 3,7 procent.



Elders in Europa was EasyJet een opvallende stijger, met een winst in Londen van ruim 5 procent. De Britse prijsvechter profiteerde afgelopen kwartaal van een stijgende vraag naar vliegreizen en afgenomen concurrentie. Sky steeg verder dik 2 procent. De Britse marktwaakhond heeft twijfels over de fusie tussen televisiezenders Fox en Sky. Fox-baas Rupert Murdoch zou door de deal teveel invloed krijgen in het Verenigd Koninkrijk.



Carrefour

In Parijs kreeg Carrefour er ruim 3 procent bij. Het Franse supermarktconcern gaat 2400 banen schrappen op zijn hoofdkantoor. Ook gaat het bedrijf honderden voormalige winkels van de keten Dia verkopen en reduceert het de omvang van zijn megasupermarkten. De ingrepen moeten leiden tot een jaarlijkse besparing van 2 miljard euro in 2020.



De euro was 1,2286 dollar waard, tegen 1,2247 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 64,54 dollar. Brentolie steeg 1,4 procent in prijs, tot 70,02 dollar per vat.