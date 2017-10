Nieuwe zwarte handboeien voor politie

Een woordvoerder van de Nationale Politie bevestigt een bericht hierover in het AD.



Een reden voor de aanschaf is dat zwarte handboeien minder zichtbaar zijn in het donker waardoor verdachten minder snel gealarmeerd zijn als ze op het punt staan in de boeien geslagen te worden.



Een ander voordeel van de nieuwe handboeien is dat ze van aluminium gemaakt zijn en daardoor tientallen grammen lichter wegen dan de oude. Daarnaast worden de nieuwe boeien geleverd met drie sleuteltjes in verschillende formaten, terwijl de oude boei slechts een klein sleuteltje heeft.



Metaalmoeheid

Volgens de politie zijn de nieuwe handboeien minstens zo sterk als de vorige setjes. Vorig jaar klaagde politievakbond ACP naar aanleiding van een incident in Oss dat de oude handboeien aan vervanging toe zijn, omdat ze gevoelig zouden zijn voor metaalmoeheid. Een zeer krachtig iemand zou de boeien kunnen openbreken, zo waarschuwde de bond toen.



De nieuwe handboeien zullen de komende jaren verstrekt worden aan alle 35.000 politieagenten. Dat zal gaan in tranches van 5000 tot 6000 per jaar. Sneller hoeft volgens de politie niet omdat de oude boeien gewoon voldoen aan de criteria.