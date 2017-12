Nieuwe records pinbetalingen voor kerst

Voor ruim een half miljard euro is zaterdag met pin afgerekend. Ook dat is een nieuw dagrecord, laat Betaalvereniging Nederland weten.



Zondag waren er tot aan het eind van de middag 8 miljoen pinbetalingen. De vereniging tekent erbij aan dat het aantal nog flink kan oplopen door pinbetalingen die zondagavond, vooral, in de horeca nog worden gedaan.



In de hele week voor Kerstmis wordt de omzet die is behaald met klanten die pinnen geschat op bijna 3,3 miljard euro. Vorig jaar was dat voor dezelfde periode iets minder dan 3 miljard euro.



Het record voor betalingen via Ideal werd al op Black Friday, 24 november, verbeterd: 2,4 miljoen transacties in 24 uur tijd. In de dagen voor Kerstmis was de iDEAL-piek afgelopen woensdag, met 1,75 miljoen betalingen.