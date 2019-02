Nieuwe Nashville-verklaring in de maak

De als anti-homopamflet bestempelde tekst verdween vorige maand in de la toen er veel kritiek op kwam van onder meer politici, geloofsgenoten en lhbti'ers. Binnenkort komt er een nieuwe, toegankelijke versie, daarna volgen nog andere varianten.



"Bijvoorbeeld een vereenvoudigde versie voor de jeugd," zegt woordvoerder en dominee Rinie van Reenen. "Binnen de groep van ondertekenaars is er grote eenstemmigheid, hooguit is de vraag of de vertaling wel eenduidig genoeg is en vooral of deze duidelijk genoeg is richting hen die weinig van de Bijbel weten."



Volgens Van Reenen blijft de verklaring inhoudelijk grotendeels overeind, maar is er betere toelichting nodig.



Lees ook: Nashville-initiator: 'We moeten ons geluid laten horen' en Openbaar Ministerie onderzoekt Nashville op strafbaarheid