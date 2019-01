Nieuw plan Lelystad overtuigt D66 en CU niet

Lelystad moet vakantievluchten van Schiphol overnemen. Een eerder voorstel hiertoe kreeg geen groen licht van de Europese Commissie. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft nu een nieuw plan naar Brussel gestuurd.



Daarin staat dat maatschappijen die verhuizen van Schiphol naar Lelystad voorrang krijgen bij de verdeling van de eerste 25.000 starts en landingen op Lelystad. De vrijgekomen ruimte op Schiphol mag alleen gebruikt worden voor vluchten met meer dan 10 procent overstappers.



Verder mogen maatschappijen vanaf Lelystad naar alle bestemmingen vliegen mits het past "binnen de luchthaveninfrastructuur". De bestemmingenlijst wordt geschrapt. In een eerder plan was het het zo dat ze alleen mochten vliegen naar vakantiebestemmingen.



Geen onomkeerbare stappen

D66, CDA en ChristenUnie willen dat Lelystad alleen mag worden gebruikt voor vakantieverkeer afkomstig van Schiphol. "Voor ons verandert er niets", aldus Paternotte. Hij wil zolang er geen antwoord is uit Brussel dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet en geen besluit wordt genomen over de openstelling van Lelystad.



Eppo Bruins (ChristenUnie) vraagt zich af hoe de minister met het nieuwe plan wil voldoen aan de wens van de Kamer. "Ik zie het muizengaatje nog niet." Lelystad is alleen bedoeld om vakantievluchten van Schiphol over te nemen en mag niet zelfstandig groeien. Het nieuwe plan zet de deur open voor vliegmaatschappijen van buiten Schiphol.



"We zijn nu nog niet overtuigd. Voor ons blijft vooropstaan dat Lelystad als overloop van Schiphol blijft. De minister moet zich daar nu in Brussel hard voor maken," verklaart CDA'er Mustafa Amhaouch.



De opening van Lelystad is al twee keer uitgesteld en is nu gepland voor 2020. In de omliggende provincies is veel weerstand tegen de uitbreiding. Er wordt gevreesd voor geluidsoverlast. Het zal enkele maanden duren voordat Brussel reageert op het nieuwe voorstel.



