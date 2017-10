Nieuw kabinet wil proef met legale wietteelt

Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover door RTL Nieuws. Met de proef moet duidelijk worden of de criminaliteit afneemt dankzij legale teelt en of deze wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten dan de illegaal geteelde. Met een speciale vergunning kan een bedrijf de wiet straks legaal telen.



Het experiment moet in enkele grote en middelgrote plaatsen de complete keten van teelt tot verkoop in de coffeeshops reguleren. Gemeenten kunnen zichzelf aanmelden. In totaal komen straks zes tot tien plaatsen in aanmerking.



Het experiment is bijzonder omdat CDA en ChristenUnie zich steeds sterk tegen legalisering van de teelt hebben gekeerd. Die partijen en ook de VVD stemden dit jaar in de Tweede Kamer dan ook tegen de zogeheten 'wietwet' van D66 die voor regulering van de wietteelt moet zorgen. De huidige praktijk is dat wiet wel mag worden verkocht in een coffeeshop, maar niet geteeld of aangevoerd.



Toen de Tweede Kamer instemde reageerden gemeenten die veel hebben te lijden onder drugscriminaliteit verheugd. De Eerste Kamer had zich nog niet uitgesproken over de 'wietwet'.





Lees ook onze serie over het gedoogbeleid.



Aflevering 1: Ondanks sanering nog 165 coffeeshops in stad

Aflevering 2: Met de wietteelt valt goed geld te verdienen

Aflevering 3: Waar komt alle wiet in Amsterdamse coffeeshops vandaan?

Aflevering 4: Cannabisverslaafden roken duizenden euro's op

Aflevering 5: Volledig legale wiet blijft een wazige droom