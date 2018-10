Nibud: ook zzp'ers moeten aanvullend pensioen opbouwen

De vier grote steden in Nederland tellen steeds meer eenpitters. Het aantal zelfstandigen zonder personeel is er in tien jaar tijd meer dan verdubbeld naar 165.000. Dat concludeerde het CBS eind 2017.



De groei van het aantal bedrijven waar meer dan een persoon werkzaam is, was het sterkst in Amsterdam. Hier was sprake van een toename met 10 procent.



Amsterdam telt sowieso veruit de meeste bedrijven. De stad is goed voor 95.400 ondernemingen. Rotterdam is de nummer twee met 46.200 bedrijven, gevolgd door Den Haag waar 40.400 bedrijven zijn gevestigd. Utrecht is goed voor 27.500 bedrijven.