New York Pizza wil groeien naar 300 filialen

"Alleen al dit jaar openen we nog eens dertig vestigingen," zegt directeur en oprichter Philippe Vorst. In april opent de keten daarnaast een nieuw distributiecentrum om al die extra zaken te kunnen bevoorraden.



New York Pizza denkt dat er in 2019 meer dan 10 miljoen pizza's over de toonbank gaan. Vooral de 'double tasty' is populair. Die pizza, die half-om-half is belegd, werd vorig jaar het meest verkocht. Naar verwachting groeit de consumentenomzet dit jaar met dik 15 procent tot 110 miljoen euro.



Het Spui

Vorst is er trots op dat zijn keten zich in aantal vestigingen tegenwoordig staande houdt tussen de Amerikaanse fastfoodgiganten die zich in Nederland hebben gevestigd.



"Toen we 25 jaar geleden als afstudeerproject aan New York Pizza begonnen, met een vestiging aan het Spui in Amsterdam, vonden we onze wens om te groeien naar vijf vestigingen in Amsterdam al heel ambitieus."



Alle filialen van New York Pizza worden gerund door franchisenemers.