Nettolonen van vrijwel alle werkenden omhoog

"De grote lijn is dat het modale inkomen, dus de inkomens die het meeste voorkomen, er met 56 euro per maand op vooruitgaan," zegt directeur Martijn Brand van ABP. Deze verwerker van salarisstrookjes presenteerde vanmorgen zijn jaarlijkse overzicht van de gevolgen van de nieuwe belastingtarieven, maar ook de werkgeverslasten en de pensioenpremies.Op een minimuminkomeninkomen (1616 euro bruto per maand) komt er altijd nog 36 euro per maand bij, een stijging van 2,5 procent. Op een modaal inkomen is de stijging het grootst, met 2,6 procent. Anderhalf keer modaal (4167 euro) ziet zijn inkomen 2 procent stijgen. Daarboven wordt het voordeel percentueel steeds wat kleiner.Er zijn wel duidelijke verschillen per sector. Zo zijn ambtenaren meer kwijt aan pensioenpremies. Zo zijn ambtenaren die drie keer modaal verdienen (8333 euro) er netto 4 euro op achteruit. "Dat is dan ook de enige groep."De hogere salarissen zijn het gevolg van het kabinetsbeleid om de belasting op consumptie te verhogen en de inkomstenbelasting te verlagen, zodat werken lonender wordt. Zo worden belastingtarieven lager, de arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden juist hoger in 2019. Omdat dit soort kortingen sneller worden afgebouwd naarmate het inkomen hoger is, zijn er wel onverwachte gevolgen. Zo gaat het voor mensen ten koste van het vakantiegeld of de 13e maand. Daar blijft netto minder van over in 2019.ADP zet wel vraagtekens bij de beloftes dat vrijwel iedereen ook zijn koopkracht ziet stijgen. Brand noemt het voorbeeld van een gezin met een modaal inkomen en 2 kinderen en hun uitgaven aan voeding volgens het Nibud: 15,62 euro per dag, 475 euro per maand. Met een btw-stijging van 6 naar 9 procent worden de boodschappen dus zo'n 15 euro duurder. "Als je modaal verdient of daaronder, ga je dus al een groot deel van het extra inkomen opeten."Behalve de btw nemen ook andere uitgaven toe in 2019. Prijsvergelijkingssite Pricewise noemde eerder een stijging van 327 euro per jaar aan energiekosten. Ook zijn veel mensen een tientje per maand meer kwijt aan de stijgende zorgpremies. "Dus de koopkracht stijgt wel, maar voor een deel ben je dat meteen weer kwijt aan eerste levensbehoeften."