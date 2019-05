Neonazi lokte baas Auschwitz Comité in de val

Des duivels. Dat was Jacques Grishaver toen hij er vorige week door een bevriende Duitse advocaat op werd gewezen dat hij in de maling was genomen door Nikolai Nerling. Tijdens het interview op 8 april, op een bankje in het centrum van Amsterdam, had hij niet door dat hij te maken had met een beruchte neonazi en verspreider van complottheorieën, die als videoblogger ontkenners van de Holocaust aan het woord laat.



"Het was een hele aardige gozer, heel voorkomend," vertelt Grishaver. In het interview, terug te zien op YouTube, gaat het er aangenaam aan toe. Geduldig beantwoordt Grishaver de vragen, ook wanneer die aan het slot een curieus karakter hebben.



Volkslehrer

Nerling (38) noemt zichzelf 'Volkslehrer'. Vorig jaar werd hij ontslagen als docent op een basisschool, nadat de Berlijnse krant Der Tagesspiegel schreef dat hij op internet onder meer aanzette tot haat tegen Joden. Zijn filmpjes worden doorgaans door tienduizenden mensen bekeken. Soms ageert hij vanuit zijn zitkamer tegen inlichtingendiensten, bankiers en politici. Andere keren overvalt hij met een camera politici en gaat hij tekeer tegen buitenlanders.



Bij zijn bezoek aan Amsterdam, afgelopen maand, ging hij kalmer te werk. Aanleiding voor de ruim 40 minuten durende reportage was een krantenbericht in Die Welt, over het verzet van omwonenden tegen de komst van het Namenmonument. "Ik dacht: Donnerwetter, het kan dus toch!" zegt Nerling aan het begin van zijn reportage. "Het kan dus toch dat mensen een Holocaustmonument tegenhouden."



Vervolgens maakt hij een toer langs plekken in Amsterdam waar de moord op de Joden wordt herdacht, zoals het Auschwitzmonument, het Joods Historisch Museum en de Hollandsche Schouwburg. Daarbij trekt Nerling de gebeurtenissen uit de oorlog nergens in twijfel.



Wel is de onuitgesproken suggestie dat scholieren gebombardeerd worden met herdenkingen van de Holocaust. En bij een gedenkplaatje voor het Anne Frank Huis zegt Nerling te moeten opschieten, omdat er een rij met mensen staat die een selfie willen maken. "Er wachten nog ongeveer 6 miljoen mensen."