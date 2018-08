Neerslagtekort hoger dan in recordjaar 1976

Het KNMI voorziet nauwelijks regen en het blijft warm, zodat het tekort verder zal gaan oplopen. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), die donderdag een nieuw droogtebericht verspreidde.



Volgens de LCW neemt het watertekort in heel Nederland de komende weken toe. De vraag naar water is groter dan het aanbod en stijgt verder. Er valt te weinig regen en er komt te weinig water het land binnen via de rivieren. Ook verdampt veel.



Kans op neerslag nihil

De kans op neerslag is tot en met volgende week woensdag nihil. Mogelijk valt er aan het einde van die dag wel een enkele regen- of onweersbui, maar die zal de droogte niet verdrijven, zegt Weeronline. De hitte houdt voorlopig aan, met temperaturen tot 34 graden op woensdag.



Na woensdag wordt een overgang naar meer normale temperaturen van rond de 25 graden verwacht. Weeronline verwacht een neerslagkans van ongeveer 40 procent. Als het gaat regenen zal dat niet voldoende zijn om het neerslagtekort snel op te lossen. Daarvoor is langdurige neerslag in grote hoeveelheden nodig.



Verspreid watergebruik

Er komt nog wel genoeg water uit de kraan, maar zo luidt het advies van de LWC: verspreid het watergebruik over de dag en verspil het vooral niet.



De inwinning van drinkwater blijft mogelijk, maar de waterkwaliteit zal verslechteren, mede door verzilting. Het beschikbare water zal dan ook toenemen voor de natuur, landbouw en industrie. De grote meren zijn goed gevuld en worden ingezet voor de omringende waterschappen.



