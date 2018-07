Nederlandse hogeropgeleiden drinken het meest van Europa

Het is deel geworden van onze leefstijl en dan vooral die van de hoogopgeleiden Onderzoeker Stefanie André

In totaal valt veertig procent van de Nederlanders in de categorie 'regelmatige drinkers' (meerdere keren per week), tegen 24 procent in Europa als geheel.



Best verrassend, aldus onderzoeker Stéfanie André van de Radboud Universiteit in Nijmegen. "Ik had eerder verwacht dat Zuid-Europa hoog zouden scoren. Wij hebben hier toch een calvinistische werkethiek: zoiets doe je niet."



Erfelijk

De werkelijkheid is anders: zoiets doen wij hier dus wel. De vrijdagmiddagborrel, het glaasje wijn bij het eten. André: "Het is deel geworden van onze leefstijl en dan vooral die van de hoogopgeleiden. Alcohol hoort er gewoon bij, ook al weten we eigenlijk heel goed dat het niet gezond is"



Van de wetenschappelijk opgeleiden drinkt 46,7 procent tegenover 33,4 procent van de laagopgeleiden. Dat is, schrijven de onderzoekers van de Radboud Universiteit, 'opmerkelijk, aangezien de Gezondheidsraad overvloedige alcoholconsumptie afraadt'.



Nog extremer: drinken blijkt een 'erfelijke' component te hebben: bijna zestig procent van de mensen met academisch opgeleide ouders drinkt regelmatig alcohol, nog afgezien van hun eigen opleidingsniveau. Drinken lijkt dus aangeleerd gedrag. Opmerkelijk is ook dat het onder de hoogopgeleiden vooral de oudere vrouwen en de jongere mannen zijn die regelmatig drinken.



Kat op het spek

Een mogelijke verklaring voor ons drinkgedrag is, aldus de onderzoekers, 'het gemiddeld genomen hogere inkomen van hogeropgeleiden'. Naarmate een land rijker is, is het ook juist deze groep die het op een drinken zet. Alcohol is simpelweg vaker en makkelijker voorhanden. Een kwestie, zegt André, van 'de kat op het spek binden'.



Uit het onderzoek: 'Daarnaast is het mogelijk dat hoogopgeleiden zich in landen met meer economische ontwikkeling vaker middels hun culturele leefstijl trachten te onderscheiden van laagopgeleiden, bijvoorbeeld door het drinken van goede wijnen of exclusieve gedistilleerde dranken'.