Nederlandse Britten reageren op weggestemde Brexitdeal

Lucy Taven (28) woont in Amsterdam, werkt als vertaler

"Vanavond is precies gebeurd wat ik verwacht had. May is met een onmogelijke taak op pad gestuurd en dat vind ik echt zielig voor haar. Ze gaat zo de boeken in als de slechtste premier ooit.



De enige optie die nu nog overblijft voor mij is een tweede referendum. Dat is misschien niet democratisch, maar anders wordt de kans groter dat Corbyn aan de macht komt en dat zie ik niet zitten. Van mij mag de harde Brexit er wel komen, daar ben ik altijd al voor geweest.



Veel mensen willen dat niet, hopen er met een goede deal uit te gaan. Maar dat is lastig, ik maak me na vanavond alleen maar meer zorgen."