Nederlands phishingbende slaat toe in België

Tijdens huiszoekingen is de afgelopen dagen voor ongeveer 43.000 euro aan contant geld in beslag genomen en ook drugs, nepvuurwapens en computers en telefoons, vaak nog in de verpakking.



Phising is een vorm van internetfraude waarbij slachtoffers worden opgelicht via valse websites. "Bijzonder aan het politieonderzoek is dat de verdachten zich vanuit Nederland richtten op Belgische banken en Belgische slachtoffers,'' meldt de politie. Bij de actie is dan ook nauw samengewerkt met de Belgische politie.