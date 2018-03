Nederlands onderwijs blijft in trek bij buitenlandse student

Dat blijkt uit een analyse van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Het vorige collegejaar telde Nuffic nog 112.000 internationale studenten die lessen volgden in ons land.



Bijna 90.000 buitenlandse studenten volgen momenteel een volledige studie. De rest komt voor korte tijd, bijvoorbeeld via een uitwisselingsprogramma.



Vooral kunstopleidingen bij hogescholen, University Colleges en masteropleidingen business en techniek zijn in trek bij studenten uit andere landen, aldus Nuffic.



Concurrentie

Volgens de organisatie zijn de internationale studenten nu bij bijna 10 procent van de opleidingen in de meerderheid. De Volkskrant meldt dat het gaat om 210 studies.



De meeste buitenlandse studenten komen uit Duitsland (22.125), China (4475) en Italië (4077).



De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is bezorgd over het nieuwe recordaantal buitenlandse studenten. Steeds meer opleidingen worden in het Engels aangeboden en trekken daardoor steeds meer internationale studenten aan, aldus LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh.



Universiteiten doen er volgens hem alles aan om zoveel mogelijk internationale studenten aan te trekken, zonder dat ze rekening houden met de consequenties.



"We zien nu te vaak voorbeelden van opleidingen waarbij de kwaliteit van colleges achteruit gaat of Nederlandse studenten opeens met internationale studenten moeten concurreren voor een plek bij de vervolgopleiding. Dat mag niet de bedoeling zijn."



Hij roept universiteiten op een pas op de plaats te maken en na te denken over hun strategie.



Zorgen

Begin dit jaar maakte de Universiteit van Amsterdam (UvA) bekend dat de universiteit een rem op de groeiende groep internationale studenten wil. In tien jaar tijd is het aantal buitenlandse studenten verviervoudigd.



De UvA maakt zich zorgen over woningtekorten, te veel studenten van één nationaliteit in de collegezaal en de toegankelijkheid van studies.



In Amsterdam blijft één op de vier buitenlandse studenten na de studie hangen. Daarmee is de stad koploper in het land en sluit de trend aan op de groeiende internationalisering en het aantal expats in de stad.



