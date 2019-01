Nederlanders werken vaak 's avonds en op zondag

Ton Wilthagen, arbeidsmarktexpert, onderschrijft de verklaring van de Vlaamse onderzoeker. "In Nederland werken wij veel 's avonds en in het weekend, vanwege onze ruime openingstijden van winkels. In Berlijn sloten de winkels tien jaar geleden op zaterdag nog om 13.00 uur, dat is bij ons wel anders."



"Een ander aspect waarin wij afwijken van andere landen, is onze deeltijdcultuur. We werken in vergelijking met andere landen minder, maar als we dan werken is het op onregelmatigere tijden."



Volgens Wilthagen hebben we flexibele wetgeving als het gaat om onze werktijden, waardoor bedrijven de kans krijgen om op dit gebied te groeien. Maar ondanks dat Nederland flexibele wetgeving heeft, betekent dit natuurlijk niet dat er geen regels meer zijn. "Onbeperkt nachtwerk mag ook bij ons niet. Als bedrijf heb je nog wel ruimte om afspraken in de cao te zetten, maar die ruimte is niet al te groot."



Verschil mannen-vrouwen

Opmerkelijk is nog dat vrouwen duidelijk meer in het weekend werken dan mannen. Waar bijna 30 procent van de vrouwen in het weekend werkt, doen slechts 25,5 procent van de mannen dit. Op zondag werkt 22,3 van de vrouwen en 17,4 procent van de mannen.



Volgens onderzoekster Sarah Vansteenkist van Steunpunt werk, ligt dat aan de sectoren waarin vrouwen vooral actief zijn. "Vrouwen werken bijvoorbeeld vaker in de zorgsector, waarin veel weekendwerk is. Door de vergrijzing stijgt de hoeveelheid werk hierin alleen maar. Maar ook onderwijzend personeel, dat grotendeels uit vrouwen bestaat, doet lesvoorbereidingen vaak in het weekend."