Nederlanders weer bezorgder over terrorisme

Dat gaven ze aan in een onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De enquête waarvan de resultaten woensdag werden bekendgemaakt werd begin oktober gehouden, kort na de aanhouding van zeven terrorismeverdachten.



De angst voor een aanslag was dit voorjaar wat gezakt: toen maakte 55 procent zich hier druk om. Spanningen tussen bevolkingsgroepen en extremisme blijven ook een grote bron van ongerustheid, veel meer dan bijvoorbeeld extreem weer, waar slechts 9 procent zich veel zorgen over zegt te maken.



Risico

Van de 809 mensen die door onderzoeksbureau Motivaction werden ondervraagd, acht een ruime meerderheid (63 procent) het waarschijnlijk dat Nederland door terrorisme zal worden getroffen. Het risico om te worden getroffen door extreem weer of bijvoorbeeld natuurbranden wordt lager ingeschat.



De NCTV laat de zogeheten Risico- en Crisisbarometer ieder halfjaar opstellen. Over de aanhouding van de mannen die volgens het Openbaar Ministerie een terroristisch netwerk vormden, is op het laatst nog een vraag toegevoegd. Van de ondervraagden zei 31 procent zich door de arrestaties veiliger te voelen, 11 procent voelt zich hierdoor juist onveiliger, de overige 58 procent vindt het niet van invloed op hun veiligheidsgevoel.



Mijden

Ongeveer een op de tien respondenten zegt daadwerkelijk minder vaak op plekken te komen waar ze zich niet helemaal veilig voelen. Ze mijden bijvoorbeeld evenementen, treinstations en vliegvelden.



