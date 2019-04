Nederlanders tevreden over eigen gezondheid: is dat terecht?

Binnen de Europese Unie zijn alleen de Ieren, de Cyprioten, de Italianen en de Zweden nóg meer tevreden over hun eigen gezondheidssituatie. Nederlanders staan met 76 procent op de vijfde plaats, op de voet gevolgd door de Maltezers.



"Terwijl er toch miljoenen mensen in Nederland zijn met diabetes of een hoge bloeddruk," stelt Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid bij de VU Amsterdam. "Alleen denken zij vaak: prima, daar kan de dokter wel wat aan doen. Veel mensen vinden zichzelf pas ongezond als ze bijvoorbeeld kanker hebben, terwijl de prognose van diabetes ook heel slecht is."



Chronische aandoening

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut van maandag blijkt dat zeker 1,3 miljoen jongeren tot en met 25 jaar een chronische aandoening heeft. Het gaat volgens het instituut om aandoeningen zoals ADHD, astma, diabetes, eczeem, reuma, taaislijmziekte, maar ook steeds terugkerende buikpijn.



"Je bent dan natuurlijk niet écht gezond," vervolgt Jaap Seidell. "De definitie van gezondheid is behoorlijk subjectief. Veel mensen slikken medicijnen tegen hun kwaaltjes en denken dan: ik voel me eigenlijk wel goed! Ze vergelijken zichzelf ook vaak met andere mensen, die er nóg slechter aan toe zijn."



De Litouwers en de Letten bungelen helemaal onderaan in de EU-statistiek. Van alle Europeanen in de EU omschrijven er zeven van de tien de gezondheid als goed tot zeer goed. Nog niet eens een op de tien spreekt van slecht of zeer slecht.



