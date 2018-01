Nederlanders nauwelijks voorbereid naar buitenland

Ook de benodigde vaccinaties halen zij niet.



Dat blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zeventig procent van de ondervraagden geeft aan zich niet te hebben voorbereid op hun reis.



Afgelopen jaar klopten 700.000 Nederlandse vakantiegangers met een probleem aan bij Buitenlandse Zaken; daarvan kampten 2300 mensen met een ernstig probleem zoals een ongeluk, opname in een ziekenhuis, vermissing of overlijden. Het ministerie vermoedt dat een deel daarvan door een goede reisvoorbereiding voorkomen had kunnen worden.



Reislustige Nederlanders gaan bijvoorbeeld naar Noord-Korea, Pakistan en Afghanistan, landen waarvoor een negatief reisadvies geldt. Begin vorig jaar kwam een Nederlands echtpaar nog in de problemen toen hun busje in Afghanistan werd beschoten.



Vaccinaties

Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken roept dinsdag bij de opening van de Vakantiebeurs in Utrecht Nederlandse vakantiegangers en reizigers met klem op zich goed te informeren over hun bestemming. Zo komen ze niet voor vervelende verrassingen te staan. "Een goede voorbereiding is het halve werk. Ja, het kost - zeker met de wat exotischer bestemmingen - even tijd," erkent Zijlstra.



"Maar het is belangrijk dat iedereen die naar het buitenland vertrekt voor vakantie of zakenreis, ook gezond en wel weer thuiskomt. Met de juiste vaccinaties in zijn gele boekje. En het liefst alleen naar die landen waarvan wij zeggen: daar kun je gerust vakantie vieren."