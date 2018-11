Nederlanders hebben ingeslagen tijdens Black Friday

Volgens cijfers van Betaalvereniging Nederland trokken Nederlanders op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag bijna 58 miljoen keer hun pasje. Dat is 21 procent meer dan een jaar terug en 16 procent meer dan in een normaal lang weekend.



Hoewel Black Friday alleen op vrijdag valt, kiezen veel winkels ervoor aanbiedingen over meerdere dagen te verspreiden. In de cijfers zijn daarom ook transacties van zaterdag, zondag en Cyber Monday meegenomen. Op die laatste dag gaan Amerikanen doorgaans online op jacht naar koopjes voor het feestdagenseizoen.



1,5 miljard

In Nederland werden de afgelopen dagen via online-betaalplatform iDEAL dik 10 miljoen betalingen verricht. Dat is 38 procent procent meer dan vorig jaar en 72 procent meer dan normaal. De online-omzet via iDEAL bedroeg ruim 845 miljoen euro, terwijl de pinomzet uitkwam op dik 1,5 miljard euro.



Betaalvereniging Nederland baseert zich op cijfers van één grote transactieverwerker, equensWorldline. Op basis daarvan is een schatting voor het hele land gemaakt. Cash- en creditcardbetalingen zijn buiten beschouwing gebleven.